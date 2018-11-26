مكة.. تكريم ممارس صحي أبلغ عن إطلاق نار وأسهم في ضبط الجاني

محمد بن مسعود - الدمام - مدير شرطة العاصمة المقدسة كرّم أيضاً عمدة المعابدة وأحد رجال الأمن

كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي، صباح اليوم، عمدة حي المعابدة عبدالله ميد القرشي، ورجل الأمن بتحريات وبحث شرطة الكعكية الرقيب أول صالح يحيى الزهراني؛ تقديراً لتميزهما وإخلاصهما في عملهما.

كما كرّم "العصيمي" ممارساً صحياً، وقدّم له درعاً تكريمياً؛ بعدما كان قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية؛ إثر مشاهدته شخصاً يطلق النار على مقيم.

وعلمت "الخليج 365" أن بلاغ الممارس الصحي أسفر عن إلقاء القبض على الجاني، بعد تزويد الجهات الأمنية بتفاصيل الواقعة.