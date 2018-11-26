- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع مكة.. تكريم ممارس صحي أبلغ عن إطلاق نار وأسهم في ضبط الجاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي، صباح اليوم، عمدة حي المعابدة عبدالله ميد القرشي، ورجل الأمن بتحريات وبحث شرطة الكعكية الرقيب أول صالح يحيى الزهراني؛ تقديراً لتميزهما وإخلاصهما في عملهما.
كما كرّم "العصيمي" ممارساً صحياً، وقدّم له درعاً تكريمياً؛ بعدما كان قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية؛ إثر مشاهدته شخصاً يطلق النار على مقيم.
وعلمت "الخليج 365" أن بلاغ الممارس الصحي أسفر عن إلقاء القبض على الجاني، بعد تزويد الجهات الأمنية بتفاصيل الواقعة.
مكة.. تكريم ممارس صحي أبلغ عن إطلاق نار وأسهم في ضبط الجانيأحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-26
كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي، صباح اليوم، عمدة حي المعابدة عبدالله ميد القرشي، ورجل الأمن بتحريات وبحث شرطة الكعكية الرقيب أول صالح يحيى الزهراني؛ تقديراً لتميزهما وإخلاصهما في عملهما.
كما كرّم "العصيمي" ممارساً صحياً، وقدّم له درعاً تكريمياً؛ بعدما كان قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية؛ إثر مشاهدته شخصاً يطلق النار على مقيم.
وعلمت "الخليج 365" أن بلاغ الممارس الصحي أسفر عن إلقاء القبض على الجاني، بعد تزويد الجهات الأمنية بتفاصيل الواقعة.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
03:08 PM
مدير شرطة العاصمة المقدسة كرّم أيضاً عمدة المعابدة وأحد رجال الأمن
كرّم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي، صباح اليوم، عمدة حي المعابدة عبدالله ميد القرشي، ورجل الأمن بتحريات وبحث شرطة الكعكية الرقيب أول صالح يحيى الزهراني؛ تقديراً لتميزهما وإخلاصهما في عملهما.
كما كرّم "العصيمي" ممارساً صحياً، وقدّم له درعاً تكريمياً؛ بعدما كان قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية؛ إثر مشاهدته شخصاً يطلق النار على مقيم.
وعلمت "الخليج 365" أن بلاغ الممارس الصحي أسفر عن إلقاء القبض على الجاني، بعد تزويد الجهات الأمنية بتفاصيل الواقعة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مكة.. تكريم ممارس صحي أبلغ عن إطلاق نار وأسهم في ضبط الجاني ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تكريم ممارس صحي أبلغ عن إطلاق نار وأسهم في ضبط الجاني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .