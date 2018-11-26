جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: نوفر الفرصة لمنشآتنا لتحقيق التميز المؤسسي

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت 4 مستويات "الماسي والذهبي والفضي والبرونزي" بغرض التحفيز

أكدت إدارة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة حرصها على أن تمثل منافساتها فرصة حقيقية أمام المنشآت الوطنية لتعزيز قدراتها وأدواتها نحو تحقيق معدلات إنجاز أسرع في رحلة التميز المؤسسي.

وذكرت أنها اعتمدت خلال منافسات دورتها الرابعة تصنيف المنشآت وفق مستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي بها ووفقاً لمعايير ومبادئ نموذج التميز للجائزة، حيث يتم منح المنشأة المستوى المناسب في التصنيف بناءً على نتيجة التقييم.

وأوضحت أنها صنفت مستويات التميز المؤسسي إلى أربعة مستويات هي "الماسي والذهبي والفضي والبرونزي"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحفيز المنشآت على مواصلة العمل الحثيث نحو الوصول لمستوى أفضل في رحلة التميز المؤسسي.

ونوّهت إدارت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى أن تطبيق المنشآت الوطنية لمبادئ ومعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي يمنحها ميزة أفضل في المنافسة سواء كانت في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، ويعزز من قدراتها الإدارية والتشغيلية، كما أنه يمنحها القدرة على قياس رضا العملاء والمستفيدين من خدماتها، بالإضافة إلى مساعدتها في التعرف على نقاط التحسين التي تمكنها من مواصلة مسيرتها في التميز.

وكشفت إدارة الجائزة عن أنها تقدم للجهات المتنافسة تقريراً تعقيبياً مفصلاً يمثل دليلاً إرشادياً مبنياً على أسس علمية ومهنية، يعد بمثابة خارطة طريق أمام المنشأة في مواصلة تميزها وتطورها.

وقالت: منظومة "تميز نت" التي دشنت خلال الدورة الرابعة من منافسات الجائزة تُمكن المنشآت من الحصول على برامج عمل وأدوات محددة لتطوير نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في أسلوب العمل بها، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات التحسن وقياس مستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي بها.

يشار إلى أن الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعلنت في وقت سابق عن فوز 26 منشأة وطنية حكومية وخاصة وغير ربحية في عدد من فئات الجائزة في دورتها الرابعة، حيث تقدمت لهذه المنافسات أكثر من 300 منشأة.