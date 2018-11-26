377 شخصاً يُشهرون إسلامهم في "بديعة الرياض" خلال شهر

محمد بن مسعود - الدمام - بمساهمة 8 دعاة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

أسهم ثمانية دعاة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البديعة، غرب الرياض، في إشهار 377 شخصاً إسلامهم خلال شهر صفر الماضي؛ عبر الزيارات الميدانية التي قاموا بها في نطاق عمل المكتب الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وكرَّم المدير التنفيذي للمكتب الشيخ فؤاد بن عبدالرحمن الرشيد، أمس، العاملين في برنامج "نضرة" الذي يعد أحد البرامج الدعوية المبتكرة في مجال الدعوة في المكتب، خلال الحفل الذي حضره مدير الشؤون الإدارية في المكتب الشيخ أحمد الهويشل الذي سلمهم شهادات التقدير، كما حضره دعاة المكتب وعدد من المسلمين الجدد.

وأكد المدير التنفيذي الشيخ فؤاد الرشيد، أهمية هذه البرامج المبتكرة في الدعوة إلى الله في ظل المتغيرات والطفرات التقنية وتعدد الوسائل التي تيسّر على الداعية دعوته، وتجد القبول من غير المسلمين، مشيراً إلى أهمية دراسة المعوقات التي تعوق العمل الدعوي وتسهيل مهمة الدعاة وتحقيق أهدافهم لنشر الإسلام وتبيان سماحته ووسطيته، كما وجّه الشيخ "الرشيد" كلمة للدعاة شدد خلالها على أهمية الإخلاص في القول والعمل، وتكثيف الأعمال والجهود في مجال الدعوة.

وقال المشرف على برنامج "بصيرة"، الشيخ على الزهراني، إن دعاة البرنامج في المكتب الذين ينتمون لعدة دول إسلامية يقومون بعشر جولات أسبوعية على الأماكن المستهدفة في نطاق عمل المكتب بواقع 40 ساعة أسبوعياً، مشيراً إلى أن جهودهم أثمرت دخول 366 شخصاً في الإسلام.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كل الجاليات غير المسلمة، وأن الدعاة الذين يتقنون عدة لغات قادرون على الدعوة بطرق ابتكارية، ويملكون من القدرات والخبرات التي تمكنهم من تنفيذ أعمالهم بشكل جيد.