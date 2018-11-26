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محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى نشر الوعي في المدارس وكيفية عمل الطوارئ والإسعافات الأولية انطلقت الدورات التدريبية والتي تقيمها إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض، وتستهدف ٣٠٠ متدرب ومتدربة وتحمل عنوان "ممارس الأمن والسلامة المدرسية" . وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي إن الدورات تهدف إلى تدريب ونشر الوعي في المدارس حيال مفهوم الأمن والسلامة وكيفية عمل الطوارئ والإسعافات الأولية والتدريب على الإخلاء واستخدام طفايات الحريق، مشيرًا إلى أنه سيتولى التدريب في المكاتب التعليمية كل من مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الجوهرة الجهني والمشرفة التربوية دلال آل داوود لمكاتب البنات، ورئيس قسم الأمن المدرسي فراج الشهراني ومشرف السلامة المدرسية صالح المرشد لمكاتب البنين، مضيفًا أن هذه الدورات هي واحدة من ضمن البرامج التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية لتوعية الميدان التعليمي ونشر ثقافة السلامة بين منسوبيه .

تدريب 300 من منسوبي تعليم الرياض على الأمن والسلامة المدرسية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26 انطلقت الدورات التدريبية والتي تقيمها إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض، وتستهدف ٣٠٠ متدرب ومتدربة وتحمل عنوان "ممارس الأمن والسلامة المدرسية" . وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي إن الدورات تهدف إلى تدريب ونشر الوعي في المدارس حيال مفهوم الأمن والسلامة وكيفية عمل الطوارئ والإسعافات الأولية والتدريب على الإخلاء واستخدام طفايات الحريق، مشيرًا إلى أنه سيتولى التدريب في المكاتب التعليمية كل من مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الجوهرة الجهني والمشرفة التربوية دلال آل داوود لمكاتب البنات، ورئيس قسم الأمن المدرسي فراج الشهراني ومشرف السلامة المدرسية صالح المرشد لمكاتب البنين، مضيفًا أن هذه الدورات هي واحدة من ضمن البرامج التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية لتوعية الميدان التعليمي ونشر ثقافة السلامة بين منسوبيه . 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 02:47 PM يهدف إلى نشر الوعي في المدارس وكيفية عمل الطوارئ والإسعافات الأولية يهدف إلى نشر الوعي في المدارس وكيفية عمل الطوارئ والإسعافات الأولية انطلقت الدورات التدريبية والتي تقيمها إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض، وتستهدف ٣٠٠ متدرب ومتدربة وتحمل عنوان "ممارس الأمن والسلامة المدرسية" . وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي إن الدورات تهدف إلى تدريب ونشر الوعي في المدارس حيال مفهوم الأمن والسلامة وكيفية عمل الطوارئ والإسعافات الأولية والتدريب على الإخلاء واستخدام طفايات الحريق، مشيرًا إلى أنه سيتولى التدريب في المكاتب التعليمية كل من مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الجوهرة الجهني والمشرفة التربوية دلال آل داوود لمكاتب البنات، ورئيس قسم الأمن المدرسي فراج الشهراني ومشرف السلامة المدرسية صالح المرشد لمكاتب البنين، مضيفًا أن هذه الدورات هي واحدة من ضمن البرامج التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية لتوعية الميدان التعليمي ونشر ثقافة السلامة بين منسوبيه .

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المصدر : الخليج 365