جدة.. انطلاق أول برنامج لتسريع طلاب وطالبات الثانوية المتفوقين

محمد بن مسعود - الدمام - مشعل بن ماجد: مدارس الموهوبين هي الأفضل على مستوى المملكة

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بمقر المحافظة اليوم، أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية للتسجيل المزدوج لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين بجامعة جدة.

حضر التدشين الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مدير جامعة جدة د. عدنان بن سالم الحميدان، ومدير تعليم محافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، وعدد من المسؤولين عن رعاية الموهوبين في التعليم وقيادات الجامعة.

وأعرب محافظ جدة عن سعادته بلقاء أبنائه وبناته الطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين، مثمناً لجامعة جدة ما تقدمه من أعمال على مستوى الطلاب والطالبات.

وقال: مدارس الموهوبين هي الأفضل على مستوى المملكة وطلابها يثبتون دائماً جدارتهم ولا ينقصهم أي شيء على صعيد تطوير موهبتهم وقدرتهم على التفوق.

وأضاف: شباب المملكة لديهم اليوم الثقة في النفس ولديهم الرغبة الصادقة في التفوق في مختلف المجالات، وجدة تفخر بطلابها وطالباتها وبجامعة جدة التي تخرج مثل هؤلاء المتفوقين والموهوبين.

وقدّم التهنئة لجامعة جدة على نجاحها المتواصل وللطلبة والطالبات المتفوقين والموهوبين.

وكرّم الأمير مشعل بن ماجد طلاب جامعة جدة الموهوبين المنضمين إلى برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة للعام الجامعي الجاري 1440هـ، ثم منح أول بطاقات جامعية للمسجلين في هذا البرنامج من الطلاب والطالبات المتفوقين بالصف الثالث ثانوي.

وكرّم كذلك شركاء الجامعة في برنامج رعاية الموهوبين وهم "المركز الوطني للقياس، ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، والإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم ، والإدارة العامة للتعليم بجدة".

والتقطت محافظ جدة الصور التذكارية مع الطلاب والطالبات

ويعتبر هذا البرنامج أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية، وسيمكّن الطلاب من التسجيل في جامعة جدة ودراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في المرحلة الثانوية.

بدوره، قال "الحميدان": نشكر الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على تكريمه لهذه النخبة من الطلاب الموهوبين، كما نشكر شركاء النجاح الفاعلين المشاركين.

من جانبه، قال المشرف العام على مركز رعاية واستقطاب الموهوبين بجامعة جدة د. فيصل العامري: برنامج التسجيل المزدوج يأتي استكمالاً لتوجه الجامعة الريادي في تبني أول نظام للتسريع الأكاديمي في التعليم العالي والذي بدأ فعلياً مع بداية العام الدراسي الحالي من خلال برنامج التسريع بواسطة اجتياز مقررات السنة التحضيرية ولينضم البرنامج الجديد إلى جانب البرامج السابقة وما تقدمه الجامعة أيضاً من برامج إثرائية وأنشطة تعليمية ونوعية لرعاية هذه الشريحة من الموهوبين وتنمية قدراتهم أثناء مراحل الدراسة.

جدير بالذكر أن جامعة جدة دأبت منذ عامين ووفق خططها الإستراتيجية واستكمالاً لما بدأته في عامها السابق باستقطاب الطلاب المصنفين كموهوبين في مدارس التعليم العام وتقديم مزايا خاصة بهم للالتحاق بجامعة جدة، من خلال برنامجي التسريع الأكاديمي وبرنامج التخصيص المباشر والذي تنفرد به جامعة جدة وينفذ بالشراكة مع "مركز قياس، ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع ، والإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، والإدارة العامة لتعليم جدة"، تحت رعاية كريمة للأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.