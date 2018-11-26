عقاريون يحللون نتائج "سكنى": الوزارة قد تنهي قوائم الانتظار قبل الفترة المحددة

محمد بن مسعود - الدمام - "الدليجان": ما تحقق في القصيم مؤشر جدية.. و"القحطاني": الإرادة متوفرة أيضاً بحائل

أكد خبراء عقاريون، أن البرنامج الحالي لوزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع السكنية وتعدد المنتجات والخيارات العقارية التي تمنحها للمواطنين ربما ينتهي إلى إنجاز خططها في تغطية قوائم الانتظار قبل الفترة الزمنية المحددة لذلك.

وأشاروا إلى أن أعمال الوزارة من خلال برنامج سكني بدأت تحقق إنجازات كبيرة، ويبدو ذلك واضحاً في تلبية ما يقارب 92% من احتياج سكان منطقة القصيم المدرجين على قوائمها، والبالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة، ما يعني أن هذه المنطقة ستكون قريبًا من أول المناطق التي تمت تغطيتها سكنيًا بنجاح منقطع النظير، فيما تمضي مشاريع الوزارة في بقية المناطق على ذات المنوال الذي يقترب من نسب إنجاز عالية.

إنجازات حقيقية

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عماد الدليجان، إن ما تحقق في منطقة القصيم، عبر برنامج "سكني" منذ انطلاق برنامج سكني العام الماضي وحتى الدفعة العاشرة منتصف الشهر الماضي، يشير إلى جدية الوزارة في المضي قدمًا لمواكبة الحاجة السكنية، ولنا أن نتخيل أن الوزارة خصصت 27,137 خيارًا سكنيًا تمويليًا للمستفيدين في هذه المنطقة ونفذت تلك النسبة الطموحة في فترة وجيزة، وذلك يعتبر إنجازًا فعليًا وحقيقيًا قياسًا بما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة.

وأوضح "الدليجان"، أن تخصيص 27 ألف خيار سكني وإنجازها بصورة شبه كاملة خلال عامين جدير بالوقوف عنده، لأنه يواكب تطلعات المواطنين، ويحقق أهدافهم في أن يروا منجزات على أرض الواقع، فالسكن أحد المشكلات الرئيسية التي تتطلب معالجات عملية وسريعة على النحو الذي تقوم به الوزارة.

وتابع: "هناك مناطق أخرى يجري العمل فيها بكل جدية، وسنرى قريباً إنجازات بنسبة 100% ونتطلع لأن يتحقق ذلك، لأن في تحقيقه مكاسب للوطن والمواطن، لذلك نؤيد الوزارة وندعمها في جهودها المباركة التي بدأت تثمر مثل هذه الإنجازات التي تستحق الثناء والتقدير".

جدّية وفاعلية

ومن جانبه، أكد المطور العقاري حسن القحطاني، أن منجزات وزارة الإسكان في منطقة القصيم وحائل أيضاً تؤكد أن المشكلة السكنية في طريقها للحل بكل الجدية، لأن روح الإرادة متوفرة لدى القائمين على الوزارة في حسم هذا الملف والوصول به إلى مستويات متقدمة ونهائية في الإنجاز، بحيث يتوفر لكل مواطن باحث عن السكن الخيار الذي يناسبه ويجعله يمتلك مسكنه بيسر وسهولة.

وقال "القحطاني" أن إنجاز 92% من متطلبات الإسكان في منطقة القصيم مؤشر على اتجاهنا بشكل عملي وصحيح إلى تحقيق هدف واقعي بتمليك المواطنين مساكنهم التي يسعون إليها، مضيفاً أن دفعات برنامج "سكني" والخيارات التي يوفرها من خلال منتجاته المتعددة أكدت بما لا يدع مجالا للشك على جدّية الوزارة وفاعلية برامجها ومنهجها في تمليك المساكن، وهناك أيضا منجزات مقدرة في منطقة حائل التي تم فيها توفير حوالي 14 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين، وغير ذلك في مناطق أخرى، ما يجعل العملية السكنية تمضي نحو غاياتها بإذن الله.