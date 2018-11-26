"آل الشيخ" يفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2018

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فوز تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018.
ويأتي هذا التتويج بعد أن حقق مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم آل الشيخ، عدة قفزات نوعية؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
"آل الشيخ" يفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2018أحمد سرور الخليج 365 2018-11-26
أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فوز تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018.
ويأتي هذا التتويج بعد أن حقق مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم آل الشيخ، عدة قفزات نوعية؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
02:13 PM
أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فوز تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018.
ويأتي هذا التتويج بعد أن حقق مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم آل الشيخ، عدة قفزات نوعية؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
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المصدر : الخليج 365
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