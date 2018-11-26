"آل الشيخ" يفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2018

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فوز تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بجائزة الشخصية الرياضية العربية للإبداع الرياضي لعام 2018.

ويأتي هذا التتويج بعد أن حقق مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم آل الشيخ، عدة قفزات نوعية؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.