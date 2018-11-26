السعودية اليوم / وزير الحرس الوطني يفتتح المنتدى السنوي التاسع للأبحاث الطبية

الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

رعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني اليوم, فعاليات المنتدى السنوي التاسع للأبحاث الطبية تحت شعار "تحقيق الرؤية الوطنية من خلال الأبحاث الطبية"، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على مدى ثلاثة أيّام، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض، بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من داخل المملكة وخارجها.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري ومدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبد العزيز المحرج، وكبار مسؤولي الشؤون الصحية والجامعة.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد بن سليمان العسكر كلمة عبر فيها عن شكره لسمو وزير الحرس على رعايته هذا المؤتمر، مشيرا إلى أهمية الأبحاث الطبية كرافد من روافد النمو وتطور الجانب الصحي.

عقب ذلك ألقى الدكتور بندر القناوي كلمة شكر فيها صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف على تفضله برعاية هذا الملتقى العلمي والبحثي السنوي المتميز.

وأضاف القناوي ان الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني حرصت على الاهتمام بتطوير الأبحاث الطبية كوسيلة مهمة تسهم في اكتشاف وتطوير أحدث الطرق التي تساعد في التشخيص والعلاج والابتكار لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ليأتي منتدى هذا العام تحت عنوان "تحقيق الرؤية الوطنية من خلال الأبحاث الطبية" وفق رؤية وطنية طموحة آمنت بأن البحث العلمي دعامة التنمية والتطوير المتقدم.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيا عن أهمية الدراسات والأبحاث الطبية،بعده ألقى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف كلمة أكد فيها على تميز المركز البحثي الوطني الذي يشكل بمقرّه الرئيس في الرياض وفرعيه في المنطقتين الشرقية والغربية داعمًا للقطاع الصحي في وطننا الغالي بأهدافه الرامية إلى تقديم أفضل رعاية صحية وعلمية وبحثية، تحقيقا لتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأفاد سمو وزير الحرس الوطني أن قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ قد أولت عناية كبيرة بالبحث العلمي ودراسة نتائج الأبحاث وتحويلها إلى منتجات اقتصادية ومعرفية تهدف للارتقاء بالعمل الأكاديمي إلى المؤسسات التعليمية سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أولت البحث العلمي ودعم الباحثين والبحوث اهتمامًا واسعًا، ليكون أحد مصادر الاقتصاد الوطني المستدامة والطريق الأمثل للتقدم على جميع الأصعدة الاجتماعية والتربوية والتنموية.

وأشار سموه إلى أن وزارة الحرس الوطني بصفتها أحد مكتسبات الوطن وأحد الصروح الحضارية، لَتعتز بأداء جميع أدوارها ورسالتها الشاملة في مختلف المجالات، بما في ذلك الجانب الصحي الذي شهد ـ ولله الحمد - توسعًا وتطورًا كبيرا بتوفيق الله عز وجل، ثم بفضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله، وها نحن اليوم نشهد إقامة هذا المنتدى في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التي تعدّ أحد شواهد النهضة والتطوير في المنظومة الطبية في بلادنا الغالية.

ودعا الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف الله عزّ وجلّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين، وأن يتحقق لهذا الوطني الغالي كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي في جميع المجالات، مقدمًا شكره للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، ومركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية ولجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى ولجميع المشاركين من داخل وخارج المملكة، وفي ختام الحفل تسلم سمو وزير الحرس الوطني هدية تذكارية بهذه المناسبة, قدمها الدكتور القناوي ، بعد ذلك افتتح سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف المعرض المصاحب للمنتدى،

حضر الحفل أمراء الأفواج ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية والوحدات وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والباحثين.

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14:57ت م

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