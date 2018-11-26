السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل رئيس مجلس النواب البلجيكي

عام / الرئيس اللبناني يستقبل رئيس مجلس النواب البلجيكي

بيروت 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم ، في القصر الرئاسي في بعبدا رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك .

وجرى خلال اللقاء، عرض لمجمل التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .

// انتهى //

14:39ت م

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بيروت 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم ، في القصر الرئاسي في بعبدا رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك .وجرى خلال اللقاء، عرض لمجمل التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .// انتهى //14:39ت م0125

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