السعودية اليوم / محافظ الوجه يستقبل مدير بريد منطقة تبوك



تبوك 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مقر المحافظة اليوم, مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيّار العنزي, يرافقه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ببريد بالمنطقة عبدالرحمن بن محمد السهيمي.

وفي بداية اللقاء, رحب المحافظ بالجميع, مشيدًا بالجهود التي يبذلها البريد السعودي بالمنطقة, كما جرى مناقشة آلية عمل البريد السعودي بمحافظة الوجه والخدمات المقدمة للمواطنين, مطلعًا على الخدمات البريدية, والإمكانات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي.

من جهته, أعرب مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال.

// انتهى //

14:38ت م

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تبوك 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مقر المحافظة اليوم, مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيّار العنزي, يرافقه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ببريد بالمنطقة عبدالرحمن بن محمد السهيمي.وفي بداية اللقاء, رحب المحافظ بالجميع, مشيدًا بالجهود التي يبذلها البريد السعودي بالمنطقة, كما جرى مناقشة آلية عمل البريد السعودي بمحافظة الوجه والخدمات المقدمة للمواطنين, مطلعًا على الخدمات البريدية, والإمكانات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي.من جهته, أعرب مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال.// انتهى //14:38ت م0124

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