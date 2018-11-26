شكرا لقرائتكم اتحاد الهجن يطلق مزاد الهجن للمُلاك والمنتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ينظم الاتحاد السعودي للهجن المزاد الأول من نوعه والمخصص للملاك المنتجين يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الأول الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر بتنظيم من نادي الصقور.

ويأتي المزاد تحت إشراف الاتحاد لدعم المنتجين من ملاك الهجن، وتمكين الملاك والمضمرين من اقتناء السلالات النادرة من المطايا.

وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة تعهد مالك المطية بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المطية وصحتها وخلوها من أي أمراض أو عيوب، بالإضافة إلى صحة ودقة البيانات الخاصة بالمطية وصحة البيانات الشخصية الخاصة بمالك المطية.

يذكر أن الفعاليات الرئيسة المصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الأول هي المسرح والمزادات ومنطقة الهجن، بالإضافة إلى عدد من الواحات المختصة بالصيد وأدوات التخييم والرحلات البرية وتقنيات تدريب الصقور وخدماتها البيطرية.

ودعت اللجنة المنظمة للمزاد جميع الراغبين بتسجيل المطايا والمشاركة فيه إلى الاطلاع على الشروط كافة والأحكام من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).

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