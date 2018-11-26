شكرا لقرائتكم انفجار يعلق الدراسة بكلية الآداب في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تسبب انفجار غامض، صباح اليوم الاثنين، في تعليق الدراسة بكلية الآداب في كيفان بالكويت.

وقرر عميد كلية الآداب إيقاف الدراسة بالكلية بعد الانفجار مباشرة، لحماية حياة الطالبات من أي أخطار.

وتبين من التحقيق الأولي أن الانفجار سببه محول كهرباء أمام الكلية، فيما تم إخلاء مبنى الطلبة بعد انقطاع الكهرباء عن أجزاء من الكلية.

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