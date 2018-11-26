شكرا لقرائتكم وفد من مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى السودان.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين غداً الثلاثاء زيارة رسمية إلى جمهورية السودان تستمر عدة أيام.

ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم المهندس أحمد بن محمد الأسود، والأستاذة رائدة بنت عبدالله أبو نيان، والأستاذ عبدالله بن علي العجاجي، والأستاذ عبدالله بن محمد الناصر, والدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، والدكتور فهد بن خلف البادي, والدكتور هادي بن علي اليامي .

وأكد رئيس اللجنة أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى جمهورية السودان تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهما الله- وأخيهما فخامة الرئيس عمر حسن البشير .

ونوه الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين بما تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة, واصفاً هذه العلاقات بالمتأصلة والوطيدة منذ زمن طويل والتي لا زالت تشهداً تطوراً في مختلف المجالات ومنها تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى و المجلس الوطني السوداني .

وأفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في جمهورية السودان على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموح 2030, وما تمثله هذه الرؤية من استراتيجية هامة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها , تأكيداً على ما تمثله المملكة العربية السعودية من أهمية سياسية واقتصادية في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل في الساحة الدولية.

وأوضح أن وفد المجلس سيجتمع خلال الزيارة خلال الزيارة بكبار المسؤولين في المجلس الوطني السوداني للبحث معهم في سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما سيطلعهم وفد المجلس على دور المجلس التشريعي والرقابي ضمن مهامه وصلاحياته التي حددها نظامه ، وآلية العمل في مجلس الشورى ولجانه المتخصصة.

كما سيلتقي وفد لجنة الصداقة السعودية السودانية مع نواب المجلس الوطني السوداني ممثلاً في اللجنة الفرعية للشؤون العربية بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية للبحث معهم في تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة وجمهورية السودان لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما سيعقد وفد المجلس اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في وزارة الاستثمار ويشمل برنامج الوفد زيارة إلى جامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم يلتقي خلالها بمنسوبي الجامعة وطلابها، كما يزور ولاية نهر النيل .

واختتم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية الأستاذ عساف أبوثنين تصريحه منوها بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتحققه من حضور في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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