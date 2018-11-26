مقتل جنود أتراك في تحطم مروحية فوق إسطنبول

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جدة - خالد شويل - لقي ثلاثة جنود أتراك مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية فوق إسطنبول. وبحسب التفاصيل فقد سقطت مروحية عسكرية وسط حي سكني بمنطقة سنجاق تبه في القسم الآسيوي من ولاية إسطنبول. وأسفر حادث تحطم المروحية التركية عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة جندي آخر. ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن أسباب سقوط المروحية العسكرية لم يتم تحديدها بعد. وقد هرعت أطقم الإسعاف والإطفاء للمكان.

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