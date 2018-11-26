الان تتابع تفاصيل الوظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات وذلك للعمل بمقر المستشفى بمدينة الرياض. وللتفاصيل في الرابط أدناه :

https://sfh.akhtaboot.com/en/saudi-arabia/jobs

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