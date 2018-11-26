شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب البحريني»: السعودية أساس الاستقرار الإقليمي في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

رحب رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم راشد الملا بالزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمملكة البحرين، مؤكداً أنها تكتسب أهمية كبيرة وخاصة في هذا التوقيت بالذات نظراً لما تمر به المنطقة من تطورات وما تواجهه من تحديات.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية المميزة بين المملكتين الشقيقتين، مشيراً إلى أن البحرين تنظر للشقيقة الكبرى المملكة على أنها أساس الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

ونوه بما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين من مكانة مميزة واهتمام كبير ورعاية خاصة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتطلعاتهما المستمرة نحو كل ما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد أن هذه الزيارة الميمونة تنم عن تقدير المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً، وعن التلاحم والتوافق في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو ما عبر عنه الموقف الأخير للمملكة من الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البحرين من أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت، يعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي مؤسسات الدولة. كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضاً قاطعاً لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

ولفت رئيس مجلس النواب البحريني إلى أن مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، تتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما تتعرض له من مؤامرات ودسائس وحملات إعلامية مغرضة، وأن البلدين يقفان في صف واحد لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تقودها جماعات وأنظمة مارقة في المنطقة وخارجها.