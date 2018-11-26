شكرا لقرائتكم خبر عن العازمي أميناً عاماً للمجلس الصحي السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتعيين الدكتور نهار بن مزكي العازمي أميناً عاماً للمجلس الصحي السعودي.

والدكتور العازمي من الكفاءات الطبية والإدارية الوطنية تمتد خبرته لأكثر من 22 عاماً في الإدارة التنفيذية للمستشفيات والتشغيل الطبي، وحاصل على الزمالة السعودية (SBFM) والعربية (ABFM) في طب الأسرة، وكذلك حاصل على ماجستير تنفيذي في الإدارة الصحية (MHA) من جامعة واشنطن بسانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007.

وعمل الدكتور العازمي في مجالات صحية وأكاديمية وقيادية متعددة أبرزها وكيل مساعد لشؤون المستشفيات في وزارة الصحة، وكذلك المشاركة في بدء تشغيل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، كما تولى منصب أول مدير لإدارة الطوارئ وصحة الموظفين في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض واستمر خلالها لمدة تمتد إلى ثمان سنوات من العمل في إدارة خدمات وفرق ولجان متعددة كان آخرها المدير التنفيذي للشؤن الطبية عندما حصلت المدينة على شهادات الاعتراف الدولية والوطنية مثل JCI CBAHI CARF عام 2011.

كما عمل مديراً عاماً تنفيذياً لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية التي أنشئت ضمن مشاريع المدن الطبية لتقديم الخدمات المرجعية والتخصصية، حيث قاد عملية تشكيل فرق العمل الفنية والإدارية والمالية لتأسيس المدينة، إضافة إلى عمله في القطاع الصحي الخاص حيث تولى منصب المدير التنفيذي للخدمات الطبية ضمن مشروع تأسيس مستشفى ومركز الدارة الطبي في مدينة الرياض، فضلاً عن إسهاماته متحدثاً ومشاركاً في العديد من المؤتمرات الطبية والندوات والفعاليات العلمية داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المجلس الصحي السعودي يختص بتهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وسعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.