شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المجمعة تعلن توفر وظائف شاغرة في سلم الوظائف الصحية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت جامعة المجمعة توفر عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوظائف الصحية لديها.
واشترطت الجامعة على المتقدمين لتلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل تقدير المؤهل عن جيد جداً، مع توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للوظيفة المراد شغلها، وأن يتوفر مع المتقدم تسجيل مهني ساري المفعول صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المُعلن عنها وطريقة التقديم ستكون من خلال موقع الجامعة عبر الرابط (Jobs.mu.edu.sa) من تاريخ اليوم (الاثنين) 1440/3/18 وحتى يوم الخميس 1440/3/21، موضحة أنه عند وجود استفسار يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية ([email protected]).
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