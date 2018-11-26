شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ8 لصوص نفذوا 83 جريمة سرقة تجاوزت قيمتها 950 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطاحت الأجهزة الأمنية بالعاصمة الرياض بتشكيل عصابي مكون من ثمانية لصوص، متورطين في تنفيذ 83 حادثة سرقة تجاوزت قيمتها 950 ألف ريال.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري في بيان له اليوم (الاثنين)، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثمانية متهمين (سبعة سوريين، ومتهم يمني واحد)، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وقال التويجري إنه تم القبض على جميع المتهمين، بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 83 حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 950 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشدد التويجري على تأكيد شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.