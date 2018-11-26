السعودية | ترقب واسع لعودة جريان وادٍ يخترق السعودية

شكرا لقرائتكم ترقب واسع لعودة جريان وادٍ يخترق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشارت توقعات مختصين في الجيولوجيا إلى عودة جريان المياه في وادي "الرمة" العظيم، ليقطع نفود الثويرات الحاجز الأول، ليتصل بالأجردي ويقطعا معاً الدهناء ويتصلا بوادي الباطن الذي يصب في #شط_العرب.

وبحسب حديث الخبير الجيولوجي الدكتور، عبدالعزيز بن لعبون، أستاذ الجولوجيا في جامعة الملك سعود لـ "العربية.نت" أن ذلك متوقع حال استمرار الأمطار بنفس النسب على المنطقة.

وأبان ابن لعبون: "وادي الرمة أحد أعظم الأودية في الجزيرة العربية، وكان نهراً جارياً قبل أن يتوقف قبل نحو 8 آلاف عام نهاية العصور المطيرة في الجزيرة العربية والعصور الجليدية، التي تغذي النهر لجريانه طوال الوقت".

وأكد وجود دراسات حول الوادي تشير إلى جريان الوادي كل 100 عام 3 مرات، إلا أنه في القرن الحالي تعددت مرات جريانه، مخالفاً تاريخه في السنوات الماضية، منذ تقاعده كنهر جارٍ وحتى الوقت الحالي.

تاريخ جريان وادي الرمة

ويشير تاريخ #وادي_الرمة في القرن الحالي إلى جريانه عدة مرات، حيث جرى في بداية القرن الهجري الجديد في عام 1402 جريانا كبيرا، توقف في نفود الثويرات الحاجز الطبيعي قرب البندرية شرق القصيم، كما جرى في عام 1406 جريانا خفيفا، وفي عام 1418 وفي عام 1429 وهذا العام 1440 ليحقق أكثر جريان في القرن الحالي.

جغرافية وادي الرمة

يبلغ طوله أكثر من 1200 كلم، ينبع من حرة خيبر في المدينة المنورة والجبل الأبيض والقدر، ليخترق منطقة القصيم التي يقع كثير من مدنها الرئيسية على ضفتيه، قبل أن يتوقف شرق بريدة في البندرية، بسبب حاجز طبيعي من نفود الثويرات.

ويبلغ طوله متواصلا في الوقت الحالي 800 كلم، قبل أن تقطعه الرمال في مواقع متعددة، وتفصله عن الأجردي في الدهناء والباطن في حفر الباطن، وهو ما جعل اسمه الوادي الرمة، وهي كلمة في اللغة تعني الحبل الطويل المتقطع.



جريان الوادي

يعد جريان وادي الرمة حدثاً تاريخياً، يؤرخ بين القديم والحديث، فلا يزال الباحثون يحفظون تواريخ جريان الوادي عن ظهر قلب، ويعد القرن الحالي من أكثر السنوات جرياناً عن القرون الماضية منذ توقفه.

واحتفل الأهالي بجريان الوادي هذا العام في كل المناطق والمحافظات التي مر بها، ليقف المهتمون أمام الوادي وهو يجري بصورة رتيبة، ويسبقون وصوله لبعض المناطق منتظرين وصول الضيف الغالي، كما يسميه البعض.

ويلتف الوادي الطويل حول المدن الواقعة على ضفافه في منطقة القصيم، بداية من عقلة الصقور مروراً بالنبهانية والرس والبدائع والخبراء وعنيزة وبريدة وبالقرب من الربيعية وانتهاء بمركز البندرية التي حجزت نفود الثويرات تحركه.

ويعد الوادي أحد علامات الفرح للناس بجريانه في السنوات الماضية، إلا أنه يحمل الحزن دوماً خصوصاً في جريانه الجارف، حيث تجرف بعض المزارع، ويقال قديماً إذا جرى وادي الرمة لابد له من ضحايا، وسجلت في جميع السنوات الماضية حالات وفيات وغرق في الوادي الشهير، ولم تسجل أي حالة هذا العام نسبة لجريانه البطيء نسبياً عن السابق.

ويعرف سكان الوادي موعد جريانه بالعلامات الحيوانية من خروج النمل وأنواع مختلفة من الجرذان عن جحورها في الوادي، قبيل جريانه في أحد العلامات التحذيرية الطبيعية التي يلاحظها العارفون والخبراء.

هل يعود نهراً جارياً

ابن لعبون أستاذ الجيولوجيا ومستشار النفط السابق في أرامكو، وحين حديثه، قال: "إن الوادي ذو أهمية تاريخية كبيرة لدى الجيولوجيين، وأحد العلامات التي نعرف جريانه واتصاله بالمتقطع من الأودية، إذا وُجِدت فيه صخور نارية بركانية في الدبدبة، منتقلة من الحرات لتلك المواقع بفعل جريان الوادي، قبل أن تقطعه الدهناء والثويرات التي تكونت بفعل العوامل الجوية".

وتابع ابن لعبون: "هناك تغير مناخي عالمي نشهده في كافة الأصعدة، ونلاحظه في السعودية، وسيعود في توقعي هذا الوادي لمواقعه الطبيعية وجريانه الحقيقي، والذي ربما يستمر أشهرا قبل أن يعود مجدداً للجريان كنهر كما كان في السابق".

وأضاف: "يعد الوادي الشهير من أبطأ الأودية في الوصول لنقطته النهائية المؤقتة أسفل نفود الثويرات شرق القصيم، نظراً للمسافة الكبيرة التي يقطعها من حرة خيبر حتى نقطته الأخيرة، التي عرفت في السنوات الماضية، حيث تبلغ المساحة المتصلة ما بين المنبع والنقطة الأخيرة 800 كلم متر، يقطعها خلال أيام في حال جريانه بقوة.



توثيق ومشاهدات

وثق العديد من سكان المدن الواقعة على وادي الرمة، وصوله لمدنهم عبر مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لتسجيل حالة الجريان، كما يشهد الوادي خروج الأهالي لمشاهدة وصوله وجريانه.

ويتداول مهتمون وصول الوادي بالساعة والتاريخ لمواقعه، ليدعوا من بعدهم لتوثيق وصوله، وخلال خمسة أيام ماضية من مدة جريانه حتى وصل لمدينة بريدة، ولم يصل الوادي بعد لنقطته الأخيرة التي يجتمع فيها.

ويأمل المختصون، أن تعود حالات مطرية على المدينة المنورة وحائل والقصيم، لتعزز من جريان الوادي الشهير، الذي يصب فيه أودية صغيرة كثيرة، كروافد مهمة تعزز من جريانه وتشكل بحيرة ضخمة في البندرية أسفل نفود الثويرات.

وانتشر مقطع لمقيم مصري وهو يعلق على وصول الوادي في أحد مواقعه بمنطقة القصيم ويشبهه بالنيل وهو الماء يجري فيه، واتساع جنباته متذكراً النيل النهر الكبير في مصر.

أما المصور "عبدالوهاب العطا الله" فقد وثق الوادي لدى وصوله لمدينتي عنيزة وبريدة، عبر صور جوية التقطها لمرور الوادي بحقول النخيل وجريانه في مشهد مثير يشبه النهر المتحرك، كما وثق رأس الوادي وهو يصل لشرق بريدة، وهو ما يعرف بلسان الوادي الذي يتحرك نحو موقعه الأخير.



التلوث البيئي

تعد أكبر مشاكل وادي الرمة التلوث البيئي الذي يحدث للوادي من تصريف الصرف الصحي في جميع المحافظات التي يمر من جانبها، فمحافظة الرس تصرف في وادي الرمة، كما تفعل محافظة عنيزة المشكلة نفسها، بالإضافة لتصريف مدينة بريدة في أهم مواقع الوادي أسفل نفود الركية في موقع تاريخي مهم.

ويأمل مهتمون أن تعالج مشكلة الصرف الصحي في الوادي ليستفاد منه كمراعٍ، كانت في السابق من أهم المواقع الرعوية في جنبات وادي الرمة.