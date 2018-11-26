القاعد .. المستقبل الواعد .. الإعلامي سعود الحميد يطالب بتجديد لبعض معالم مدينه القاعد

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة سعود حميد الرمالي . القاعد . ( صحيفة عين الحقيقة ) بلدتي الحالمة الناهضة ( القاعد ) زراعية سكنية اقتصادية .. واجهة جميلة اطلالة على كل الاتجاهات بخضرتها وجمال طبيعتها وروعة اهلها .. ( القاعد ) حلمنا بان يكون مستقبلا واعد زاهراً بهياً بتكاتف اهاليها جميعاً يداً بيد لنوصل صوتنا ونجعله مسموعاً حتى تتحق رؤيتنا مع طموحنا وذلك كله ليس الا لأجل ( القاعد ) .. مطالبا بتغيير دوار الصينية الى دوار الدله إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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