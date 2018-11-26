آل حيان: ندعو الجهات الحكومية لعرض مبادراتها في مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية 2030"

محمد بن مسعود - الدمام - ينظمه معهد الإدارة بهدف تعزيز التنمية والارتقاء بها في الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية

أوضح رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" الدكتور خالد بن ناصر آل حيان، الذي ينظّمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة 11- 13 رجب 1440هـ الموافق 18- 20 مارس 2019م، أن اللجنة وجهت العديد من الدعوات الرسمية للجهات الحكومية؛ لعرض البرامج والمبادرات المعتمدة لدى تلك الجهات، والتي تندرج تحت مظلة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك عرض التجارب المحلية الناجحة في مجال التنمية الإدارية؛ وذلك ليتسق مع المحور السادس للمؤتمر، والذي يهدف إلى استعراض واقع وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية؛ بهدف الاستفادة من حصيلة هذه الخبرات المحلية في تطوير القطاعين العام والخاص.

وذكر الدكتور آل حيان، أن عدداً من الجهات الحكومية أبدت رغبتها في المشاركة بعرض مبادراتها المعتمدة وتجاربها الناجحة في المؤتمر، وأكد أن عرض هذه المبادرات والتجارب يعتمد على مدى ارتباطها بمحاور المؤتمر وموضوعاته.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر مستمرة في استقبال ملخصات عن المبادرات والتجارب وفق النموذج المُعَد لذلك، والذي يمكن الحصول على نسخة منه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

كما أشار إلى أن آخر موعد لاستقبال المبادرات والتجارب سيكون حتى تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 6 ديسمبر 2018م.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن الجهات الراغبة في المشاركة يمكنها إرسال مشاركاتها للجنة عبر البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكن الاطلاع على أهداف ومحاور وموضوعات المؤتمر والتعليمات الخاصة بعرض برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتجارب المحلية في مجال التنمية الإدارية؛ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.ipa.edu.sa/ADSV2030.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى الإسهام في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة، والارتقاء بها في الجوانب التنظيمية، والبشرية، والمالية، والتقنية؛ في ضوء رؤية المملكة 2030. ويتناول محاور وموضوعات معاصرةً وممارسات تطبيقيةً؛ للخروج بتوصيات مناسبة حيالها؛ إسهاماً منه في تعزيز أوجه التنمية الإدارية، بما يتسق مع مشروع الرؤية.