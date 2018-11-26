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انت الان تتابع بطول 35 سم.. فريق طبي بحفر الباطن ينقذ حياة سيدة ويستأصل "ورم الـ5 كجم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنهى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، معاناة سيدة ثلاثينية، باستئصال ورم بالبطن بطول 35 سم.
وأوضحت "صحة حفر الباطن"، أن المريضة راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من آلام في البطن وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم يشغل تجويف الحوض والبطن بطول 35 سم، وبعد إدخال المريضة غرفة العمليات؛ جرى استئصال الورم وكامل الرحم؛ كون الورم يزن 5 كجم؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
وتأتي هذه الخطوات؛ تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية "الطوارئ والعناية المركزة"؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 (تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي).
بطول 35 سم.. فريق طبي بحفر الباطن ينقذ حياة سيدة ويستأصل "ورم الـ5 كجم"فهد العتيبي الخليج 365 2018-11-26
أنهى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، معاناة سيدة ثلاثينية، باستئصال ورم بالبطن بطول 35 سم.
وأوضحت "صحة حفر الباطن"، أن المريضة راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من آلام في البطن وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم يشغل تجويف الحوض والبطن بطول 35 سم، وبعد إدخال المريضة غرفة العمليات؛ جرى استئصال الورم وكامل الرحم؛ كون الورم يزن 5 كجم؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
وتأتي هذه الخطوات؛ تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية "الطوارئ والعناية المركزة"؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 (تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي).
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
12:38 PM
أظهَرَ الفحص المخبري والإشعاعي بمستشفى الولادة احتلاله تجويف الحوض والبطن
أنهى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، معاناة سيدة ثلاثينية، باستئصال ورم بالبطن بطول 35 سم.
وأوضحت "صحة حفر الباطن"، أن المريضة راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من آلام في البطن وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم يشغل تجويف الحوض والبطن بطول 35 سم، وبعد إدخال المريضة غرفة العمليات؛ جرى استئصال الورم وكامل الرحم؛ كون الورم يزن 5 كجم؛ حيث تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
وتأتي هذه الخطوات؛ تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية "الطوارئ والعناية المركزة"؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 (تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي).
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المصدر : الخليج 365
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