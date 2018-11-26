ضبْط تشكيل عصابي سوري تَخَصص في جرائم الاعتداء على الأموال بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٨) متهمين؛ (٧) سبعة من الجنسية السورية، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.. وتم القبض عليهم جميعاً بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم (83) حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها (950000) تسعمائة وخمسين ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
ضبْط تشكيل عصابي سوري تَخَصص في جرائم الاعتداء على الأموال بالرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-26
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٨) متهمين؛ (٧) سبعة من الجنسية السورية، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.. وتم القبض عليهم جميعاً بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم (83) حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها (950000) تسعمائة وخمسين ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
12:34 PM
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٨) متهمين؛ (٧) سبعة من الجنسية السورية، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.. وتم القبض عليهم جميعاً بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم (83) حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها (950000) تسعمائة وخمسين ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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المصدر : الخليج 365
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