"محافظ صامطة" يعزّي أبناء الشيخ "الشعبي" في وفاة والدتهم

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محمد بن مسعود - الدمام - قام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم الاثنين بتقديم واجب العزاء في وفاة والدة أبناء الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي رحمه الله، وهم كل من: المهندس خليل، وعبدالرحمن، والمهندس بندر، والمهندس فهد، والمهندس الحسن، والمهندس سعد، والدكتور سلطان.
وكان في استقبال زعلة: شيخ شمل قبائل بني شبيل منصور بن حسين بن مديش بجوي، وشيخ قبيلة الشعابية حسن بن محمد الشعبي، واللواء يحيى عيسى الشعبي، وأفراد الأسرة والأقارب.
"محافظ صامطة" يعزّي أبناء الشيخ "الشعبي" في وفاة والدتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
قام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم الاثنين بتقديم واجب العزاء في وفاة والدة أبناء الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي رحمه الله، وهم كل من: المهندس خليل، وعبدالرحمن، والمهندس بندر، والمهندس فهد، والمهندس الحسن، والمهندس سعد، والدكتور سلطان.
وكان في استقبال زعلة: شيخ شمل قبائل بني شبيل منصور بن حسين بن مديش بجوي، وشيخ قبيلة الشعابية حسن بن محمد الشعبي، واللواء يحيى عيسى الشعبي، وأفراد الأسرة والأقارب.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
12:14 PM
قام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم الاثنين بتقديم واجب العزاء في وفاة والدة أبناء الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي رحمه الله، وهم كل من: المهندس خليل، وعبدالرحمن، والمهندس بندر، والمهندس فهد، والمهندس الحسن، والمهندس سعد، والدكتور سلطان.
وكان في استقبال زعلة: شيخ شمل قبائل بني شبيل منصور بن حسين بن مديش بجوي، وشيخ قبيلة الشعابية حسن بن محمد الشعبي، واللواء يحيى عيسى الشعبي، وأفراد الأسرة والأقارب.
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المصدر : الخليج 365
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