"محافظ صامطة" يعزّي أبناء الشيخ "الشعبي" في وفاة والدتهم

محمد بن مسعود - الدمام - قام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم الاثنين بتقديم واجب العزاء في وفاة والدة أبناء الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي رحمه الله، وهم كل من: المهندس خليل، وعبدالرحمن، والمهندس بندر، والمهندس فهد، والمهندس الحسن، والمهندس سعد، والدكتور سلطان.

وكان في استقبال زعلة: شيخ شمل قبائل بني شبيل منصور بن حسين بن مديش بجوي، وشيخ قبيلة الشعابية حسن بن محمد الشعبي، واللواء يحيى عيسى الشعبي، وأفراد الأسرة والأقارب.