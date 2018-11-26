الليث .. لجنة حصر أضرار السيول تباشر أعمالها وتقف على المباني المتضررة

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بدأت أمس الأحد لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، مساء الجمعة الماضي، أعمالها في "مقر المحافظة"؛ لحصر المباني والممتلكات المتضررة بالمحافظة.
وتتكون اللجنة من مندوب المحافظة، ومندوب المالية، ومندوب الدفاع المدني، وبدأت منذ أمس الأول السبت في استقبال طلبات المتضررين من أهالي المحافظة، الذين تقدموا بطلباتهم للجنة حيث تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ، وباشرت اللجنة أعمالها الميدانية في المواقع المتضررة.
من جهة أخرى، يتوجه المواطنون المتضررون من السيول في مراكز الليث وقراها، إلى مراكز الإمارة التابعين لها، حيث سيتم حصر طلباتهم من قِبل مركز الإمارة قبل أن تتم مخاطبة المحافظة بتكليف مندوبي المالية والدفاع المدني بزيارة المركز والوقوف على المواقع المتضررة وحصرها، قبل أن تقوم المحافظة برفع توصياتها باستكمال تقدير وصرف المساعدات للمتضررين.
يُذكر أن أكثر من 50 أسرة بقرية الكليبية تم تسكينهم بالفنادق والشقق بالمحافظة لحين الانتهاء من حصر الأضرار التي تعرضت لها منازلهم.
وكانت محافظة الليث قد شهدت الجمعة الماضي أمطاراً غزيرة، تركزت غزارتها على المراكز الشرقية لها، ودهمت السيول المنقولة المحافظة وأغرقت عدداً من الأحياء التي كان من أكثرها تضرراً حي الكليبية.
الليث .. لجنة حصر أضرار السيول تباشر أعمالها وتقف على المباني المتضررةعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-26
بدأت أمس الأحد لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، مساء الجمعة الماضي، أعمالها في "مقر المحافظة"؛ لحصر المباني والممتلكات المتضررة بالمحافظة.
وتتكون اللجنة من مندوب المحافظة، ومندوب المالية، ومندوب الدفاع المدني، وبدأت منذ أمس الأول السبت في استقبال طلبات المتضررين من أهالي المحافظة، الذين تقدموا بطلباتهم للجنة حيث تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ، وباشرت اللجنة أعمالها الميدانية في المواقع المتضررة.
من جهة أخرى، يتوجه المواطنون المتضررون من السيول في مراكز الليث وقراها، إلى مراكز الإمارة التابعين لها، حيث سيتم حصر طلباتهم من قِبل مركز الإمارة قبل أن تتم مخاطبة المحافظة بتكليف مندوبي المالية والدفاع المدني بزيارة المركز والوقوف على المواقع المتضررة وحصرها، قبل أن تقوم المحافظة برفع توصياتها باستكمال تقدير وصرف المساعدات للمتضررين.
يُذكر أن أكثر من 50 أسرة بقرية الكليبية تم تسكينهم بالفنادق والشقق بالمحافظة لحين الانتهاء من حصر الأضرار التي تعرضت لها منازلهم.
وكانت محافظة الليث قد شهدت الجمعة الماضي أمطاراً غزيرة، تركزت غزارتها على المراكز الشرقية لها، ودهمت السيول المنقولة المحافظة وأغرقت عدداً من الأحياء التي كان من أكثرها تضرراً حي الكليبية.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
12:13 PM
إيواء أكثر من 50 أسرة من المتضررين بقرية الكليبية بالفنادق والشقق
بدأت أمس الأحد لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، مساء الجمعة الماضي، أعمالها في "مقر المحافظة"؛ لحصر المباني والممتلكات المتضررة بالمحافظة.
وتتكون اللجنة من مندوب المحافظة، ومندوب المالية، ومندوب الدفاع المدني، وبدأت منذ أمس الأول السبت في استقبال طلبات المتضررين من أهالي المحافظة، الذين تقدموا بطلباتهم للجنة حيث تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ، وباشرت اللجنة أعمالها الميدانية في المواقع المتضررة.
من جهة أخرى، يتوجه المواطنون المتضررون من السيول في مراكز الليث وقراها، إلى مراكز الإمارة التابعين لها، حيث سيتم حصر طلباتهم من قِبل مركز الإمارة قبل أن تتم مخاطبة المحافظة بتكليف مندوبي المالية والدفاع المدني بزيارة المركز والوقوف على المواقع المتضررة وحصرها، قبل أن تقوم المحافظة برفع توصياتها باستكمال تقدير وصرف المساعدات للمتضررين.
يُذكر أن أكثر من 50 أسرة بقرية الكليبية تم تسكينهم بالفنادق والشقق بالمحافظة لحين الانتهاء من حصر الأضرار التي تعرضت لها منازلهم.
وكانت محافظة الليث قد شهدت الجمعة الماضي أمطاراً غزيرة، تركزت غزارتها على المراكز الشرقية لها، ودهمت السيول المنقولة المحافظة وأغرقت عدداً من الأحياء التي كان من أكثرها تضرراً حي الكليبية.
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المصدر : الخليج 365
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