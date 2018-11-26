هكذا احترقت مركبة طالب بجوار مدرسته بالخرج.. ومصادر: متعمدة لهذه الأسباب

محمد بن مسعود - الدمام - فيما سيطر "المدني" بعد بلاغ وأخمد النيران ومنع انتشارها إلى السيارات الملاصقة

باشرت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج -ممثلة في دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة الناصفة- حادث إحراق مركبة أحد طلاب مدرسة ثانوية بالخرج.

وتفصيلاً، باشرت فِرَق الدفاع المدني بلاغاً عن نشوب حريق في مركبة أحد الطلاب بجانب المدرسة، وعلى الفور أخمدت الفِرَق النار، وسيطرت عليها، ومنعت انتشارها إلى المركبات الملاصقة لها.

وبحسب المصدر؛ فإن الحادثة من المحتمل أن تكون متعمدة؛ إذ وُجدت آثار تهشيم زجاج وسرقة محتويات المركبة، بالإضافة إلى أخرى بجانبها؛ فيما يتولى مركز شرطة الناصفة التحقيق في الحادثة وملف القضية.