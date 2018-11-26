ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 700 شخص

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ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة "كرمانشاه" غربي إيران، في حصيلة جديدة، إلى أكثر من 700 شخص.
وشعر السكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال، لكن الشعور به كان أقوى في إقليم "كرمانشاه".
وكان زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس "ريختر" قد ضرب مساء أمس الأحد، ضواحي مدينة "سربل ذهاب" بمحافظة "كرمانشاه".
ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلو مترات من سطح الأرض وعلى بُعد 17 كلم من مدينة "سربل ذهاب".
ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 700 شخصوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-26
ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة "كرمانشاه" غربي إيران، في حصيلة جديدة، إلى أكثر من 700 شخص.
وشعر السكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال، لكن الشعور به كان أقوى في إقليم "كرمانشاه".
وكان زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس "ريختر" قد ضرب مساء أمس الأحد، ضواحي مدينة "سربل ذهاب" بمحافظة "كرمانشاه".
ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلو مترات من سطح الأرض وعلى بُعد 17 كلم من مدينة "سربل ذهاب".
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
12:47 PM
ضرب محافظة "كرمانشاه" بقوة 6.4 "ريختر"
ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة "كرمانشاه" غربي إيران، في حصيلة جديدة، إلى أكثر من 700 شخص.
وشعر السكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال، لكن الشعور به كان أقوى في إقليم "كرمانشاه".
وكان زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس "ريختر" قد ضرب مساء أمس الأحد، ضواحي مدينة "سربل ذهاب" بمحافظة "كرمانشاه".
ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلو مترات من سطح الأرض وعلى بُعد 17 كلم من مدينة "سربل ذهاب".
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المصدر : الخليج 365
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