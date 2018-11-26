شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة».. مساعدات غذائية وإيوائية في البيضاء.. و89 طن سلال غذائية في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (البيضاء)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، 41 طناً من السلال الغذائية و160 خيمة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 89 طناً من السلال الغذائية في قرى «اليتمة، الهضبة، عفي، المتن، المحير، السوق، الملتقى، المعاطرة، الإسراع، الحرج» التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 7200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.