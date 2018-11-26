شكرا لقرائتكم خبر عن السند يدشن الإصدار الجديد للبوابة الإلكترونية لـ«الأمر بالمعروف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بقاعة الاجتماعات بمكتبه، الإصدار الجديد للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة، وقد احتوت البوابة الإلكترونية تحسينات على مستوى تنظيم الواجهة وتطوير الأداء نتيجة للتقييم الدوري الذي تقوم به الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة.

واستمع السند لشرح مفصَّل عن الخدمات التي يقدمها الإصدار الجديد للبوابة، وما تميزت به عن السابقة من تطوير وأنظمة حديثة، تواكب تطورات التقنية وتمنح المستخدم سهولة في عرض المعلومة وتدعم الأجهزة الكفية، إضافة إلى التحكم بعرض المحتوى، وتقديم منتج يسهم في مساعدة المستخدمين للحصول على خدماتهم، كما تضمنت النسخة الجديدة من البوابة إضافة خدمة «تكليف»، وهي نقلة في الخدمات الإدارية والتقنية تمنح العاملين والمسؤولين مرونة أكبر في إجراءات تكليف الموظفين وما يتعلق بها.

وكانت الرئاسة العامة قد حققت مستوى متقدماً في قياس التحول الإلكتروني مقارنة بعدد من الجهات، وهي تواصل عملها في هذا المجال تحقيقاً لمتطلبات التطور التقني الذي تشهده القطاعات الحكومية في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.