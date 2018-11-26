شكرا لقرائتكم خبر ابن طوالة: العسكريون يدركون ما يحاك ضدهم من مؤامرات هدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة، العميد الركن سطم بن طوالة أمس أن المجتمع العسكري في المملكة على دراية تامة بما يحاك لشباب هذه البلاد من مؤامرات هدامة وترويجات فتاكة.

وأشار إلى أهمية اليقظة والوعي بالأخطار المحيطة، وذلك خلال افتتاحه برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات، والمعرض المصاحب، بحضور مساعد مدير معهد الدراسات البحرية العميد البحري حمدان العتيبي، حيث يستمر 5 أيام في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية بالدمام.

وأكد العميد بن طوالة «أن قادة هذه البلاد المباركة سخروا كل الإمكانات للحفاظ على هذا الوطن الغالي ومواطنيه متنبهين من خطر آفة المخدرات وعواقبها»، وأشار إلى أن البرنامج وما يصاحبه من محاضرات وورش عمل يهدف للخروج بجيل واع لقواتنا المسلحة وبيئة عسكرية خالية من خطر المخدرات، مبينا أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات أسس على نهج علمي وأساليب فنية وإدارية وتقنية متطورة، مفيدا بأنه «انطلق عام 1435، وشهد تنفيذ المرحلة الأخيرة للبرنامج في المعاهد والمدارس العسكرية».

وأوضح أن المجتمع العسكري سيكون بحول الله وقوته من خلال هذه البرامج مجتمعا واعيا وعلى دراية تامة بما يحاك لشباب هذه البلاد من مؤامرات هدامة وترويجات فتاكة، مقدما شكره للجهات المشاركة في هذا البرنامج الذي تشارك به المديرية العامة لحرس الحدود، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ومجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة الشرقية.

وقدم مدير التعليم الطبي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية الدكتور أحمد الناشري عرضا حول المحتوى العلمي للبرنامج، مستعرضا مدى تأثير آفة المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، مبينا الجهود العظيمة التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للقضاء على هذه الآفة الفتاكة.

وشدد مساعد مدير معهد الدراسات البحرية العميد البحري حمدان العتيبي على أهمية تضافر الجهود بين القطاعات كافة للوقوف في وجه هذه الآفة التي تهدد المجتمع واستقراره.

وافتتح مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة المعرض المصاحب للبرنامج والتعرف على الجهات المشاركة في المعرض والسبل التي يستخدمونها في علاج المدمنين.

يذكر أن البرنامج يتضمن في جلسته الأولى محاضرات وورش عمل تحت عنوان «دور القيادات في الوقاية من تعاطي المخدرات»، والتعريف بالمواد المسببة للإدمان وأضرارها، والتدخين وعلاقته بالمخدرات، وسمات شخصية المدمن، والإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات، فيما تتضمن الجلسة الثانية ورش عمل بعنوان «مهارات القائد في التعامل مع الآخرين»، لمناقشة الأساليب الحديثة لعلاج الإدمان، والتعامل مع الضغوط النفسية، ومفهوم الإرشاد الوقائي، والإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة.

ضحايا المخدرات في 2017 وفقا لبيان وزارة الداخلية:

1628متهما قبض عليهم

589متهما سعوديا

1039متهما غير سعودي

41جنسية مختلفة اتهم بعض مواطنيها بتهريب المخدرات

21مليون قرص إمفيتامين (كبتاجون) ضبطت

19طنا من الحشيش

12كجم من الهيروين الخام

219كجم من الكوكايين

23كجم من مادة الشبو