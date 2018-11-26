شكرا لقرائتكم خبر كبار السن وأصحاب الهمم يتسلمون بطاقة «معان» في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

دشن أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بمكتبه بالنسيم خدمة بطاقة «معان»، وهي خدمة إنسانية وبادرة تهدف لتسهيل حصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والجنود المرابطين بالحدود على الخدمات البلدية بيسر، حيث سلم عددا من المواطنين البطاقة ضمن سعي الأمانة لتسريع تقديم خدماتها لهذه الشريحة الغالية من المجتمع.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالأمانة فايز الثبيتي أن البطاقة تخدم ثلاث شرائح من المجتمع، حيث تقدم التسهيلات اللازمة للمراجعين، كما تعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذه الفئات الغالية وتوفر لهم الراحة وإنجاز المعاملات بيسر وسهولة.

وبين أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي تطلقها الأمانة للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت وتقليص خطوات إنجاز المعاملات، وذلك ضمن جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، بتوفير الخدمات والتسهيلات لأصحاب الهمم وكبار السن والجنود المرابطين على الحدود.

3 شرائح تخدمهم البطاقة:

ذوي الاحتياجات الخاصة

كبار السن

الجنود المرابطين على ثغور الوطن