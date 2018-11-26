شكرا لقرائتكم خبر أمير عسير لبلدي النماص: انقلوا صوت المواطن للمسؤول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فهد الرياعي - أبها
حث أمير منطقة عسير فيصل بن خالد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة النماص على ضرورة نقل صوت المواطن للمسؤول، لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة ودفع عجلة التنمية والوقوف على أداء البلديات وخدماتها التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين والرفع من مستواها.
وأكد لدى لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي أمس أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أن عمل المجالس البلدية عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات.
واطلع الأمير فيصل بن خالد على عدد من أنشطة وجهود المجلس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس وفي مقدمتها تنفيذ مشاريع الطرق المعتمدة بالمحافظة.
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