شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 138 ألف كجم مواد فاسدة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأشهر الـ7 الماضية 138 ألف كجم من المواد الفاسدة، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في غرة رمضان لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية، بمشاركة جميع أمانات وبلديات المملكة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم تنفيذ 36613 جولة للمراقبين الصحيين، نتج عنها إغلاق 4035 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، فيما رصدت 22041 مخالفة.