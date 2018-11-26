شكرا لقرائتكم خبر تأهيل مشرفي المقاصف المدرسية في مجالات السلامة الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس اتفاقية مع وزارة التعليم، للتعاون في تأهيل الهيئة التعليمية بالمدارس في مجالات السلامة الغذائية والدوائية، إضافة إلى التعاون في البحوث المتعلقة بالتغذية المدرسية، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر، فيما مثل وزارة التعليم وكيل الشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني.

وتتضمن الاتفاقية التي تشمل مناطق المملكة كافة، إسهام الهيئة في تدريب وتأهيل عدد من المرشدين الصحيين والهيئة التعليمية المدرسية ومشرفي المقاصف المدرسية في مجالات السلامة الغذائية والدوائية، إضافة إلى تعاون الطرفين في دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالتغذية المدرسية والاستخدام الأمثل للدواء والأجهزة الطبية في المدارس.

كما تشمل اشتراك مختصين من الطرفين في اللجان التي تشكلها أو تشارك فيها الجهتان المختصتان بتطوير أنظمة ولوائح التغذية المدرسية المحلية والدولية، ومشاركة الهيئة والوزارة في المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي ينظمها الطرفان في مجالات التغذية والصحة المدرسية، والتعاون في النشر والتغطية الإعلامية للأحداث والفعاليات.

وتضمنت الاتفاقية أيضا تقديم الهيئة مواد علمية تختص بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعاونها في تفقد مصنعي الأغذية ومستودعات موردي الأغذية للمقاصف المدرسية، وتزويد وزارة التعليم بالملاحظات عليها.