التدريب التقني يعلن عن الوظائف النسائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية النسائية في مدينة الرياض.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من 19 / 3 / 1440هـ، وحتى 23 / 3 / 1440هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.

واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف الحصول على تقدير لا يقل عن جيد سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية, مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقة لشغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة, ولمزيد من الاستفسارات خصصت المؤسسة بريد الكتروني للتواصل [email protected] .