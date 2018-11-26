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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم الإثنين، بتحطم مروحية عسكرية بمنطقة سنجق تبه في إسطنبول. ووفق "سكاي نيوز"، المروحية تحطمت فوق حي سكني. تحطم مروحية تركية فوق حي سكني في إسطنبول صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26 أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم الإثنين، بتحطم مروحية عسكرية بمنطقة سنجق تبه في إسطنبول. ووفق "سكاي نيوز"، المروحية تحطمت فوق حي سكني. 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 11:42 AM أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم الإثنين، بتحطم مروحية عسكرية بمنطقة سنجق تبه في إسطنبول. ووفق "سكاي نيوز"، المروحية تحطمت فوق حي سكني. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تحطم مروحية تركية فوق حي سكني في إسطنبول ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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