الإمارات تصدر عفواً رئاسياً عن البريطاني المُدان بتهمة التجسس

محمد بن مسعود - الدمام - "بي بي سي": بعد النظر في الْتماس للعفو تقدمت به عائلة ماثيو هيدجز

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عفواً رئاسياً عن البريطاني ماثيو هيدجيز، المُدان بتهمة التجسس؛ وذلك وفق خبر عاجل بثته "سكاي نيوز" قبل قليل.

وكانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قالت قبل أيام: إنها تنظر في الْتماس للعفو تَقَدمت به عائلة المواطن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس.

ووفق "بي بي سي" قال سفير الإمارات في المملكة المتحدة سليمان حميد سالم المزروعي: إن هناك أملاً في التوصل إلى "حل ودي".

لكنه أضاف أن دولة الإمارات لديها "سلطة قضائية مستقلة" مثل المملكة المتحدة، والحكومة "لا تُملي الأحكام على المحكمة".