فيديو الزلزال.. نجم منتخب العراق يهتز على الهواء ويغادر الاستوديو

محمد بن مسعود - الدمام - رفض الاستجابة لطلب المذيع بالبقاء

لم يتردد نجم المنتخب العراقي السابق عماد محمد في مغادرة استوديو برنامج رياضي، بعد تعرضه لهزة أرضية على الهواء مباشرة؛ برغم مطالبات مدير الحوار له بالبقاء.

وخلال تواجده ضيفاً على برنامج "هاتريك" الذي تبثه قناة "الفلوجة"، تعرّض النجم العراقي السابق عماد محمد لهزة أرضية واضحة خلال إجابته على أحد الأسئلة.

وبدا محمد مرتبكاً حتى توقف عن التحدث للحظات؛ فيما بدا وكأن مقعده يهتز من قوة الهزة الأرضية؛ ليخبر المقدم بأن هناك زلزالاً في بغداد.

ومع محاولات المقدم داوود إسحاق تهدئة اللاعب؛ إلا أنه قرر مغادرة الاستوديو ونزع أسلاك الميكروفون فوراً، غير مستجيب لطلبات المقدم بالبقاء لإكمال اللقاء؛ مخاطباً إياه "ماكو شي"؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وعاد محمد بعدها بدقائق لاستكمال اللقاء، وقال لداوود مازحاً: "سمعت أصواتاً تطالب بمغادرة كل سكان البناية فوراً؛ فلم أتردد في المغادرة".

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. ووفقاً للوكالة؛ فقد طالت الهزة الأرضية -التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة- كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

وأوضح الدفاع المدني العراقي أنه لم يتم على الفور تسجيل خسائر بشرية، أو مادية جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.