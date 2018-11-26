السعودية اليوم / مقتل 3 جنود أتراك في تحطم طائرة هليكوبتر وسط إسطنبول

عام / مقتل 3 جنود أتراك في تحطم طائرة هليكوبتر وسط إسطنبول

أنقرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب آخر جراء تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بوسط إسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة تحطمت وسط منطقة سكنية في حي "سنجق تبه" في إسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة.

// انتهى //

12:04ت م

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أنقرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسقتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب آخر جراء تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بوسط إسطنبول.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة تحطمت وسط منطقة سكنية في حي "سنجق تبه" في إسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة.// انتهى //12:04ت م0067

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