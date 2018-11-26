السعودية اليوم / الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ووفد مشيخة عقل الطائفة الدرزية يبحثان توحيد الجهود الإسلامية في مواجهة تحديات الفرقة والصراع

مكة المكرمة 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر الأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة، وفد مشيخة عقل الطائفة الدرزية في الجمهورية اللبنانية، برئاسة غسان الحلبي، وقاضي الطائفة غاندي مكارم، ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية سامي أبو المنى ، وعضو لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي سامي عبدالخالق ، وأمين السر الخاص لشيخ عقل الطائفة خلدون الحسنية، وعضو مؤسسة العرفان التوحيدية حليم الدبيسي، وعضو مؤسسة العرفان التوحيدية نضال جماز، ويحيى عبد الخالق من كلية العلوم التوحيدية.وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بتوحيد الجهود الإسلامية في مواجهة تحديات الفرقة والصراع، والتأكيد على أن الوحدة الإسلامية تحمل الخير للجميع وتُرسخ قيم التسامح والتعاون وتعزز من تبادل الثقة وحسن النوايا مع الآخر.كما جرى التنويه بأهمية استلهام قيمنا العليا من هدينا الإسلامي المشترك، وتفهم سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع في الداخل الإسلامي ذاته ومع الآخر، والتأكيد على أهمية التواصل مع الجميع للحوار المستنير في مواجهة أفكار الصدام والصراع الحضاري التي ألهمتنا عظة التاريخ فداحة مجازفاتها الخاسرة.// انتهى //12:02ت م0066