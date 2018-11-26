السعودية اليوم / "مقومات الأمن" محاضرة بتبوك غداً

عام / "مقومات الأمن" محاضرة بتبوك غداً

تبوك 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني بتبوك، غداً، محاضرة بعنوان "مقومات الأمن"، يقدمها سعود بن محمد العنزي , وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الملك فهد بحي الفيصلية بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج حصانة للأمن الفكري ومناشط دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.

// انتهى //

11:54ت م

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تبوك 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني بتبوك، غداً، محاضرة بعنوان "مقومات الأمن"، يقدمها سعود بن محمد العنزي , وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الملك فهد بحي الفيصلية بتبوك.وتأتي المحاضرة ضمن برنامج حصانة للأمن الفكري ومناشط دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //11:54ت م0065

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