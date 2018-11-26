السعودية اليوم / الخدمة المدنية تعقد ورشة العمل الثالثة لاطلاع كوادر الجهات الحكومية على خدمة (بياناتي الوظيفية)

الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أهمية تحديث البيانات في خدمة (بياناتي الوظيفية) وذلك من أجل إيجاد قاعدة بيانات صحيحة وفعالة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية والمستفيدين من هذه الخدمة، منوهاً بدور التحديث في إنجاز وإتمام المعاملات إلى جانب أهمية التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وبين الجهات الحكومية الأخرى ودور ذلك في تحقيق أهداف الوزارة.جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل الثالثة التي عقدتها وزارة الخدمة المدنية أمس في مقرها الرئيس بالرياض التي تهدف مع ما سبقها من ورش العمل إلى إطلاع ممثلي الموارد البشرية في الجهات الحكومية على خدمة (بياناتي الوظيفية)، حيث استهدف الأسبوع الثالث من جدولة ورش العمل ست جهات حكومية تمثلت في وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الداخلية، وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.يذكر أن خدمة بياناتي تمتاز بعدة خصائص حيث تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة، مع إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، ما يجعل هذه الخدمة تصب في مصلحة الإنجاز الوظيفي والتيسير على الموظفين والمستفيدين من خدمات الوزارة.// انتهى //11:43ت م0061