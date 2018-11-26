السعودية | المسند: “رغد” انتهت وحالة مطرية جديدة تبدأ في هذا الموعد!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:22 صباحًا, 26 نوفمبر 2018 م

المناطق_متابعات

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية “رغد” انتهت؛ مبيناً أنه من المتوقع أن تبدأ حالة مطرية جديدة يوم الأربعاء وتستمر لبضعة أيام.

وقال عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: حالة رغد المطرية انتهت، والاستقرار الجوي يخيم على أجواء السعودية ليومين، ومن المتوقع أن تبدأ حالة مطرية جديدة الأربعاء وتستمر لبضعة أيام، وذروتها الجمعة، وقد تؤثر في مناطق: المدينةالمنوّرة وتبوك والجوف وحائل والحدود_الشمالية، وربما مكة المكرّمة والقصيم، والتغيرات واردة، والله أعلم.