السعودية | “الأرصاد” تصدر 3 تنبيهات لهذه المناطق.. وتحدد الموعد!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأرصاد” تصدر 3 تنبيهات لهذه المناطق.. وتحدد الموعد! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:46 صباحًا, 26 نوفمبر 2018 م المناطق_الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات لمناطق “عسير والباحة وجازان”، وذلك لحالة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. وأوضحت الهيئة، أن هذه الحالة تبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساء اليوم.

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