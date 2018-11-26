شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الشورى يزور السودان غداً والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية عساف بن سالم أبو ثنين غداً، زيارة رسمية إلى السودان تستمر عدة أيام.

ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: المهندس أحمد بن محمد الأسود، رائدة بنت عبدالله أبو نيان، عبدالله بن علي العجاجي، عبدالله بن محمد الناصر, والدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، والدكتور فهد بن خلف البادي, والدكتور هادي بن علي اليامي.

وأكد رئيس اللجنة أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى السودان تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والسودان الشقيقة التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأخوهما الرئيس عمر حسن البشير. ونوّه عساف بن سالم أبوثنين بما تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة, واصفاً هذه العلاقات بالمتأصلة والوطيدة منذ زمن طويل، التي ما تزال تشهد تطوراً في مختلف المجالات ومنها تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والمجلس الوطني السوداني.

وأفاد أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في جمهورية السودان على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030, وما تمثله هذه الرؤية من استراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها, تأكيداً على ما تمثله المملكة العربية السعودية من أهمية سياسية واقتصادية في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل في الساحة الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية أن وفد المجلس سيجتمع خلال الزيارة بكبار المسؤولين في المجلس الوطني السوداني للبحث معهم في سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما سيطلعهم وفد المجلس على دور المجلس التشريعي والرقابي ضمن مهامه وصلاحياته التي حددها نظامه، وآلية العمل في مجلس الشورى ولجانه المتخصصة.

وأَضاف أن وفد لجنة الصداقة السعودية السودانية سيلتقي مع نواب المجلس الوطني السوداني ممثلاً في اللجنة الفرعية للشؤون العربية بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية للبحث معهم في تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة وجمهورية السودان لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، كما سيعقد اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في وزارة الاستثمار، إضافة إلى قيام الوفد بزيارة إلى جامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم يلتقي خلالها بمنسوبي الجامعة وطلابها، كما يزور ولاية نهر النيل.

واختتم أبوثنين تصريحه منوهاً بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتأكيده الحضور والمشاركة في مجالات الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة