شكرا لقرائتكم الصحة تدشن 100 عيادة متنقلة لمكافحة التبغ بالجامعات ومديريات التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الصحة عن تدشين مشروع 100 عيادة متنقلة لمكافحة التدخين في الجامعات ومديريات التعليم بالمملكة ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق كإحدى مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وذلك بحضور وزيري الصحة والتعليم أمس الأحد خلال فعاليات اللقاء السنوي لمديري الشؤون الصحية المدرسية المنعقد في الرياض.

وتقدم هذه العيادات العديد من الخدمات وتشمل الاستشارات الطبية والتوعية والعلاج ومتابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين بالإضافة إلى ضبط مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية.

وقد شاركت أمانة اللجنة بجناح في هذا اللقاء ضم 5 أركان الأول “المركز الوطني للوقاية من الأمراض” حيث سيتم عرض مبادرات إبداعية يتبناها المركز لحماية الصحة العامة بدءًا من أطفال المدارس بحيث يكون هذا الكورنر لتلقي المبادرات مع إمكانية التوسع فيه للمديريات العامة للتعليم.

والركن الثاني “الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية” تحت عنوان (التطعيمات) بحيث يكون هذا الكورنر مخصص للمرشدين الصحيين في المدارس وتوضح لهم فيه مدى أهمية التطعيمات المدرسية والتطعيمات الموسمية والمسؤولية المنوطة بهم للتأكد من سجلات التطعيم للطلاب مع إمكانية تقديم تطعيم الإنفلونزا في هذا الكورنر.

والركن الثالث” الإدارة العامة للتثقيف الصحي” تحت عنوان (تطبيق صحة و937): حيث سيكون هذا الكورنر مخصص للتعريف بهذه الخدمات ومن خلاله سيتم عرض تقديم خدمة ممرض أو حتى طبيب في كل مدرسة عن بعد عن طريق التطبيق.

وأما الركن الرابع “برنامج مكافحة التبغ” وذلك للتعريف بالخدمة ومبادرات اللجنة الوطنية من أنظمة ومخالفات مع تحفيز المعلمين المدخنين في الإقلاع ومكافحة التبغ في المدارس، مع إمكانية توفير العلاج في هذا الكورنر.

والركن الخامس ” الإدارة العامة للصحة المدرسية” ويتم استعراض برنامج الكشف الاستكشافي للطلاب وآلية عرضه لأولياء الأمور عن طريق برنامج نور.

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