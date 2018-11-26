شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تكشف عن 40 ألف وظيفة يتعذر شغلها بالمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن وجود 39.9 ألف وظيفة شاغرة بسلم الوظائف الصحية، حيث يتعذر شغل نسبة كبيرة منها لعدم توافر كوادر مناسبة لها من المواطنين والمواطنات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تُعلن عن هذه الوظائف بصورة مستمرة طوال العام، ويتم توظيف المواطنين والمواطنات المؤهلين لها بشكل مباشر فور تقدمهم وترشيحهم لها.

وعن الوظائف الشاغرة، أوضحت أنها تشمل 3142 وظيفة طبيب استشاري، و4140 طبيبًا نائبًا، و4923 وظيفة طبيب مقيم، و981 وظيفة صيدلي واستشاري واختصاصي صيدلي، و9219 اختصاصي استشاري واختصاصي أول.

ووفقًا لتقرير الوزارة للعام الماضي ” 38 – 1439هـ ” أن هناك أكثر من 60 ألف وظيفة مشغولة بغير المواطنين، 43 ألف وظيفة منها بسلم الوظائف الصحية، يشغل الرجال منها ما يزيد على 17 ألف وظيفة، والنساء أكثر من 26 ألف وظيفة.

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