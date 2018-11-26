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شكرا لقرائتكم تعرف على الموعد المتوقع لدخول مربعانية الشتاء أجواء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ومؤسس لجنة تسمية الحالات المناخية، أنه بقي سبعة أيام لدخول مربعانية الشتاء.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلال اليومين القادمين سنشعر بأول انخفاض محسوس لدرجات الحرارة وخاصة في الصباح الباكر”.
وأشار الدكتور خالد الزعاق، إلى أن يوم الاثنين القادم الموافق 3 ديسمبر هو أول أيام المربعانية.
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