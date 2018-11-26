شكرا لقرائتكم أمانة الشرقية تعلق على أمطار الأحد: الأعلى منذ 30 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علقت أمانة المنطقة الشرقية، على الأمطار التي أغرقت العديد من الأحياء في المنطقة، مؤكدة أن كمية الأمطار التي شهدتها المنطقة تعد الأعلى منذ 30 عاماً، مشيرة إلى أن معدل كمية الأمطار بلغ ١٢٥ ملم.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن كمية الأمطار التي تم ضخها عبر شبكات تصريف مياه الأمطار إلى مياه الخليج خلال الساعات الخمس الماضية تجاوزت الـ2.4 مليون متر مكعب في الساعة.

وأوضحت الأمانة أن عدد الآليات والمعدات التي تم استخدامها في خطة التعامل مع موسم الأمطار بلغ ٣٨٠، فيما بلغ عدد المشاركين في تنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار ٣٥٠٠ شخص.

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